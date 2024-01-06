شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمي لفيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليلة العيد" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا البوستر الرسمي للعمل الذى سيتم طرحه 25 يناير الجارى، ويخوض المنافسة فى موسم منتصف العام، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات، حيث تم الانتهاء من تصوير العمل منذ عامين كاملين.

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

ويشهد موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 عرض العديد من الأفلام التي حجزت مكانها في الموسم وهى "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبرى وماجد الكدوانى، والمستمر عرضه بعدما انطلق في السينمات يوم 21 ديسمبر الماضى، و"ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوى.

ويعرض في الموسم أيضاً فيلم "الإسكندرانى" بطولة أحمد العوضى وزينة وإخراج خالد يوسف، ويعرض أيضا أفلام "عصابة عظيمة" بطولة اسعاد يونس، و"أنا وابن خالتى" بطولة بيومى فؤاد وسيد رجب، "الحريفة" بطولة نور النبوى وعدد من الفنانين الشباب، كما يعرض في الموسم يوم 17 يناير فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى وشيرين رضا إضافة إلى عدد آخر من الأفلام.