ياسمين عبد العزيز في أول تعليق بعد غيابها عن العرض الخاص لفيلم زوجها؟

هنأت الممثلة ياسمين عبد العزيز، زوجها أحمد العوضي على النجاح الكبير الذي حققه في اولى بطولاته السينمائية من خلال فيلم “الإسكندراني”، وذلك بعدما تصدّر الفيلم الايرادات بمليون و ٣٠٠ الف جنيه بعد يومين من انطلاق عرضه في السينما.

ياسمين، التي غابت عن العرض الأول للفيلم بعد اصابتها بوعكة صحيّة، صفّقت لزوجها على هذا الانجاز الجديد في مسيرته الفنيّة وذلك عبر حسابها على موقع انستغرام.

الجدير بالذكر ان العرض الخاص لفيلم “الإسكندراني” وهو من بطولة احمد العوضي شهد غياب زوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز عن الحضور، مما أثار استغراب الجمهور والمتابعين، ليتبين فيما بعد وبحسب تصريح لـ “العوضي”، بأن وعكة صحية منعتها عن الحضور، فيما حضر العرض مجموعة كبيرة من النقاد والفنانين وصناع الفيلم.

ويستمر طاقم عمل فيلم “الإسكندراني” في القيام بعدة جولات لحضور العروض الخاصة الأولى للفيلم في مختلف المحافظات المصرية.

فيلم الاسكندراني من اخراج خالد يوسف وتأليف أسامة أنور عكاشة، من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا استديوز وفريق العمل، المنتج أحمد عفيفي، إشراف عام على الإنتاج عبد الله أكرم.

ومن بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، حسين فهمي، خالد سرحان، محمد رضوان، محمود حافظ، محمود الليثي وغيرهم..