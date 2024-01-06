توقف قلبه.. عمرو أديب يكشف تفاصيل حالة شقيقه الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر، كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل تعرض شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب لوعكة صحية خطيرة، خلال تواجده في دبي قبل أيام، ومشاركة الإعلامي الطبيب باسم يوسف في إنقاذ حياته.

وقال عمرو أديب: “من يومين ثلاثة أخي الإعلامي الكبير عماد الدين أديب كان يدير جلسة في المؤتمر الاستراتيجي في دبي، وسأل سؤال وقال إنه ممكن يصاب بأزمة قلبية إذا لم يعرف الإجابة، وبعد أربع دقائق من هذه الجملة أصيب بشبه أزمة قلبية”.

وأضاف: “عايز أشكر هذه الدولة المحترمة لأن كان فيها عربية إسعاف مجهزة للحالات الطارئة في المؤتمر، وخلال سبع دقائق تم نقل عماد للمستشفى، ولولا جاهزية الإسعاف والمستشفى العظيم كان عماد لقي مصيرا آخر، ومدير المستشفى بنفسه قام بإنعاش قلب عماد، الذي توقف لمدة دقيقة كاملة، بعدما حدث انسداد بنسبة 100% لأحد الشرايين”.

وتابع: “أحب أشكر أصدقاء مصريين سخرهم القدر لإنهم يكونوا موجودين، وهم الطبيب باسم يوسف الذي تعرفونه كلكم، والذي قام على الفور بتفقد النبض وعمل تدليك، وقال لازم يتم نقله للمستشفى وطلبوا له الإسعاف، وأشكر أيضا الصديق أحمد عباس والإعلامي المعتز بالله عبد الفتاح، وكلهم قاموا بمجهود مع أخي أكثر من عائلته”.

وأكمل: “علاقتي أنا وباسم يوسف يمكن ليست جيدة، ولكن أكن له كل الاحترام على ما فعله”.