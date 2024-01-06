"الحريفة".. إيرادات متوسطة للفيلم في شباك التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم "الحريفة" للفنان نور النبوي، إيرادات متوسطة في شباك التذاكر أمس، الجمعة، بلغت 625 ألف جنيه، وذلك ضمن قائمة اعمال موسم رأس السنة.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم "الحريفة"، بطولة نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد، ميدو، إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني.

قصة فيلم الحريفة



وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.