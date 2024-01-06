شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا أثناء مشاهدته فيلم الإسكندراني بإحدى سينمات مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم عصام السقا، على مشاهدة فيلمه الجديد "الإسكندراني"، الذى يخوض بطولته بجوار أحمد العوضي وزينة، على مشاهدة الفيلم في إحدى سينمات مدينة نصر، والتف الجمهور حوله وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وحقق فيلم "الإسكندرانى" رواجًا كبيرًا قبل طرحه في السينمات وذلك منذ طرح البرومو الرسمي الذى حصد ملايين المشاهدات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وبدوره أعرب بطل الفيلم أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 18 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في إطار اجتماعي مشوق لا يخلو من الأكشن.