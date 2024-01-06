استقبال حافل لأبطال "الإسكندراني" بالإسكندرية بحضور خالد يوسف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل أبطال فيلم "الإسكندراني" بحفاوة كبيرة في محافظة الإسكندرية بحضور المخرج الكبير خالد يوسف والأبطال بينهم أحمد العوضي.

وشهد العرض الأول حفلة السادسة في السينما ازدحامًا من الجمهور الذي حاول التقاط صور "سيلفي" مع أبطال الفيلم.

وشارك النجوم الجمهور في مشاهدة الفيلم داخل القاعة، وقد حظى عصام السقا بتجاوب كبير من الجمهور الذي تجمع حوله.

ولم تنتهي جولة أبطال الفيلم في الإسكندرية في سينما فوكس فقط فقد حضروا حفلًا في سينما "رينسانس سان ستيفانو" في الساعة التاسعة مساءً. وفور وصولهم، تجمع الجمهور حولهم وحاول أمن المول بصعوبة شديده اصطحاب النجوم إلى داخل دور العرض.

كما قام المخرج خالد يوسف بصحبة النجوم بالدخول لقاعة العرض، مما أدى إلى تسارع الجمهور لالتقاط الصور معهم مما أدى لوقف العرض لتحية النجوم واستكماله بعد خروجهم.

تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا، الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

فيلم"الإسكندراني" بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان أحمد العوضي في أول تعاون له مع المخرج خالد يوسف، إلى جانب الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة زينة، الفنان صلاح عبدالله، الفنان بيومي فؤاد، ومحمود حافظ، والفنان عصام السقا، والفنان محمد رضوان.