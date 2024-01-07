بالصور- ريتا أورا تستعرض جمالها وأنوثتها بفستان أسود ضيق

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية ريتا أورا على المتابعين بلوك رائع من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت ريتا بفستان رائع باللون الاسود ضيق و قصير ذات أكمام قصيرة و فتحة عند منطقة البطن ذات تصميم رائع وزين بالأحجار والكريستالات، وتركت ريتا شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وفي وقت سابق، كشف المخرج العالمي تايكا وايتيتي بأن زوجته النجمة ريتا أورا هي من تقدّمت اليه بطلب الزواج، وحينها وافق بالتأكيد، عكس ما هو متعارف عليه بتقدّم الرجل للمرأة، وشكّل هذا التصرح جدلا كبيرا.

الجدير ذكره ان الفنانة البريطانية ريتا أورا البالغة من العمر 31 عاماً تزوجت من حبيبها المخرج تايكا وايتيتي الذي يكبرها بـ 16 عاماً ، وذلك في حفل زفاف حميم في لندن جمع الاصدقاء المقربين.

حفل الزفاف كان خاصاً جداً حيث تمكن فقط أعز اصدقائهم ان يشاهدوا مدى حب الثنائي لبعضهما البعض.

