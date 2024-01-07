شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحيى حفلاً غنائيًا في قطر فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفلاً غنائيًا في دولة قطر، يوم 1 فبراير المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الشتاء.

وطرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا، البوم بعنوان "كاريزما" والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أما الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

وضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

أما الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم "كاريزما" جاءت بعنوان "مغرومة بحالي"، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.