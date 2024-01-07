شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم "شقو" لعمرو يوسف إلى موسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المنتج أحمد السبكى تأجيل طرح فيلم "شقو" إخراج كريم السبكي في موسم أجازة نصف العام الدراسي يقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل، مشيرًا إلى أن الفيلم ما زال في المراحل الأخيرة من المونتاج وسيكون جاهزًا خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أكده في تصريحات لـ الخليج 365.

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.