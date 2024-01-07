هاني شاكر يُحال إلى المحكمة الاقتصادية بسبب دعوى مقدمة بحقه

ميرنا وليد - بيروت - أحالت نيابة شمال الجيزة الفنان هاني شاكر إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك بسبب دعوى مقدمة من المستشار القانوني محمد عثمان وكيلاً عن النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، تتهمه بإزعاجه والسب والقذف.



وتقدم محمد عثمان ببلاغ للنائب العام ضد هاني شاكر على خلفية كتابة الأخير منشور عبر حسابه الرسمي، تعليقاً على المكالمة المسربة بين أحمد دياب ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وبحسب الدعوى، يتضمن المنشور ألفاظ وعبارات تحمل السب والقذف والتسبب في إزعاج رئيس رابطة الأندية.

وكان شاكر قد دعم رئيس نادي الزمالك السابق بعد أزمة المكالمة المسربة مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، ونشر منشور على حسابه الرسمي، قال فيه: " أرفض بكل شدة كإنسان مصري ومشجع لنادي الزمالك ما حدث من عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة".

وأضاف: " طريقة الحوار المتدني والهابط مع رئيس نادي الزمالك نادي الملايين في مصر وأفريقيا والدول العربية”.

وتابع: "أعتقد الآن عرفتم لماذا مستوى الرياضة متدنٍّ زي الحوارات وبالتالي لن تقوم للرياضة المصرية قومة إذا لم ننتبه؟"

وأشار هاني إلى أنه "لا يصح أن مصلحة نادٍ من ضمن الأندية في مصر يكون أهم من البلد والمنتخب وقابلوني لو فلحت الرياضة المصرية".

واختتم قائلاً: "أنا أناشد الدولة المصرية العظيمة، تنظيف الوسط الرياضي من مرتزقة الفساد وتحيا مصر".

وبحسب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، يعاقب كل من: "تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين