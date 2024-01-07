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العوضي يتابع نجاح الفيلم "الاسكندراني" داخل إحدى سينمات أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد -  

يواصل النجم أحمد العوضي متابعته لنجاحات فيلمه السينمائي "الإسكندراني" حيث حضر مجموعة من العروض داخل سينمات  مدينة 6 أكتوبر، وقد حظي العوضي بترحيب حار من قبل الجمهور الحاضر في السينما، حيث تم التقاط العديد من الصور التذكارية مع الجمهور بعد انتهاء عرض الفيلم.

 

وقد تفاجأ العوضي بحضور فريق السلة بنادي الزمالك ضمن فرق الناشئين، الذين حضروا لمشاهدة الفيلم وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه ومع الكأس.

 

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 العوضى بسينمات اكتوبر 

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 العوضى بسينمات اكتوبر 

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 العوضى بسينمات اكتوبر 

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 العوضى بسينمات اكتوبر 

 

فيلم "الاسكندراني" من إخراج المخرج ، وهو مستوحى من رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. يشمل فريق العمل على النجوم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.و من إخراج خالد يوسف، وتم إنتاج الفيلم بالتعاون بين شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي وروتانا ستديوز.

 

يسرد الفيلم قصة شاب يعيش في مدينة الإسكندرية ويواجه العديد من التحديات والصراعات في حياته اليومية. يستعرض الفيلم قضايا اجتماعية وسياسية هامة، ويسلط الضوء على بعض الجوانب الصعبة في المجتمع المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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