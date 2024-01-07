“المتوحش” يحطّم رقمًا قياسيًا في الدراما التركيّة

يواصل المسلسل التركي “المتوحش” نجاحاته محققًا رقمًا قياسيًا بأرقام المبيعات الخارجية.

وقد وصلت مبيعات العمل لـ ٤٤ دولة في وقت قصير وهو من بطولة خالد أوزغور ساري، إلى جانب كل من سيماي بارلاس، وبيرتان أصلاني، ودولوناي سويسرت، ويورداير أوغور دور وغيرهم.

وكان مسلسل “المتوحش” قد دخل ضمن قائمة المسلسلات التركية التي احتلت المشهد في عام ٢٠٢٣ مع سبع أعمال درامية تركية اخرى، إذ استطاع ان يكون في قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك “غوغل” في تركيا، محتلاً المرتبة السابعة فيما احتل المرتبة الأولى مسلسل “الطائر الرفراف”.

تدور أحداث “المتوحش” حول الشاب “يامان” الذي تم اختطافه عندما كان طفلاً، وهو ينتمي إلى عائلة ثرية ولها نفوذ، إلا أن حياته تكون مختلفة تماماً عن بقية إخوته، بعد أن أصبح من بين أطفال الشوارع. وقد كبر هذا الشاب وترعرع بين أزقة وأحياء مدينة إسطنبول برفقة أصدقاء له وأصبحوا يشكلّون عائلته الوحيدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها. إلا أنه يتعرف بالصدفة على أخيه الأصغر وصديقته، الشيء الذي يؤدي إلى قلب حياته وحياة أصدقائه بشكل سلبي، وذلك قبل معرفته بصلة القرابة التي تجمعهم.