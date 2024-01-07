ظهر بشكل مختلف.. أحمد الفيشاوي يصدم الجمهور في فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه عبر حسابه على إنستغرام الاعلان الترويجي والأفيش الرسمي لأحدث أفلامه السينمائية “عادل مش عادل”، وسط تفاعل كبير من الجمهور بسبب شكله المختلف في الصور.وشارك النجم المصري الإعلان الدعائي للفيلم وظهر فيه بشكل مختلف ومن دون أي وشوم في جسده ورقبته وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين متابعيه، الذين تساءلوا عن طريقته في إخفاء الوشوم والوقت الذي يحتاجه للقيام بهذه الخطوة، ولفت الفيشاوي الأنظار بتغيّر شكله بالكامل من دون الرسومات في جسمه.

وأرفق الاعلان الترويجي بتعليق كتب فيه: “الإعلان الرسمي لفيلم عادل مش عادل، قريباً بدور العرض بمصر والوطن العربي”، ومن المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وكذلك نشر الأفيش الرسمي للعمل وظهر فيه النجم المصري مع باقي النجوم المشاركين في الفيلم وهم: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان وبدرية طلبة. وعلّق على الصورة قائلاً: “قريباً في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي”.

ويشارك في بطولة فيلم “عادل مش عادل” إلى جانب الفيشاوي مجموعة من النجوم، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، ومن إخراج أحمد يسري.