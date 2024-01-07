زيندايا تبدأ العام الجديد بخطوة غريبة فاجأت المتابعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع بداية العام الجديد، فاجأت الممثلة زيندايا الجميع بإلغاء جميع متابعبها على تطبيق إنستغرام بمن فيهم حبيبها توم هولاند.

وأثارت خطوة الممثلة الأميركية البالغة من العمر 27 عاماً جدلاً كبيراً وعلامات استفهام لدى محبيها ومتابعيها البالغ عددهم 184 مليون شخص، حول السبب الذي دفعها للقيام بإلغاء الجميع ومن ضمنهم حبيبها الذي لا يزال يتابعها.

وتحدثت بعض الصحف العالمية عن انها بالفعل تخلت عن حبيبها وتعيش في حالة نفسية صعبة دفعها ال اتخاذ هذا القرار، بينما اعتبر البعض الآخر أنها حركة اعلامية لإثارة الجدل وفتح المجال امام التساؤلات حول حياتها الشخصية.

يذكر أن علاقة عاطفية تجمع بين زيندايا وهولاند منذ سنوات وبحرصان على التواجد معا في كل المناسبات ويتشاركان تفاصيل حياتهما المهنية، ويتقاسمان بطولة فيلم “Spider Man” الشهير.