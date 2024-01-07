فن ومشاهير

الليلة.. خالد يوسف وأبطال فيلمه "الإسكندراني" ضيوف لميس الحديدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحل المخرج وأبطال فيلمه "الإسكندراني"، ضيوفًا على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد.

يتحدث خالد يوسف وأبطال الفيلم عن كواليس وتفاصيل "الإسكندراني" الذي يعد أخر أعمال الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، كما يكشفون عن أبرز القضايا التي يتناولها، وأهم تحديات العمل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"الإسكندراني" يشارك في بطولته أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، وعصام السقا، واحتفل صناعه بطرحه في دور العرض السينمائي من خلال عرض خاص أقيم مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، وتجاوزت إيراداته في 3 أيام 4 ملايين جنيه.

"كلمة أخيرة" يُعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ‏ON.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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