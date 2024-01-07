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بالصور| أحمد العوضي يشاهد فيلمه "الإسكندراني" مع الجمهور في دور العرض السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أحمد العوضي متابعة فيلمه "الإسكندراني" ويحرص على التواجد في دور العرض السينمائي، ومشاهدته مع الجمهور.

العوضي حضر مجموعة من العروض داخل سينمات مول العرب ومول مصر، وحرص على تلبية رغبة الجمهور بالتقاط الصور التذكارية معه.

"الإسكندراني" من إخراج ، مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. ويضم فريق عمل الفيلم: أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.

تم إنتاج الفيلم بالتعاون بين شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي وروتانا ستديوز. يسرد الفيلم قصة شاب يعيش في مدينة الإسكندرية ويواجه العديد من التحديات والصراعات في حياته اليومية، يستعرض الفيلم قضايا هامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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