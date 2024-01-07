أول تعليق من مها الصغير على صورة زوجها أحمد السقا مع أولادهما الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علقت المذيعة مها الصغير خلال تقديمها لبرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المعروض على قناة CBC، على صورة زوجها النجم أحمد السقا مع أولادهما الثلاثة ياسين ونادية وحمزة، والتي انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجاب الجمهور.

البرنامج عرض الصورة على مها، وعلقت شريكتها في البرنامج الفنانة منى عبدالغني، قائلة "النجم الفنان كان مع أولاده بيستخرج لهم بعض الأوراق.. الأب بيتعب"، وقالت مها "الأم بتتعب أكتر، أحمد على طول مشغول، لكن دي من الصور الحلوة اللي كان مع الأولاد فيها، والصورة قلبت الدنيا، ربنا يحفظهم يا رب".

الفنان أحمد السقا، شارك متابعيه أحدث ظهور له بصحبة أبناءه الثلاثة ياسين وحمزة ونادية، ونشر صورة له مع أبنائه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ياسين وحمزة ونادية.. استثماري الحقيقى في الدنيا، ربنا يحفظهم ويحفظ أولادكم جميعا".

يذكر أن أحمد السقا ينتظر طرح مسلسل "جولة أخيرة" خلال الأيام المقبلة ويشاركه البطولة أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، والعمل مكون من 9 حلقات وإخراج مريم أحمدي.

كما يخوض "السقا" دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشاركه البطولة طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، هدى الأتربي، حنان يوسف، مريم الجندي، سامي مغاوري، إخراج أحمد خالد موسى.