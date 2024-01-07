فن ومشاهير

"عنف جسدي ومعنوي ولفظي".. كيف رد زوج شيماء سيف على خبر طلاقهما؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - رد المنتج محمد كارتر على أنباء انفصاله عن زوجته الفنانة شيماء سيف، بعد انتشار الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية
وكتب كارتر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "حصريا، ووقع الطلاق، وعنف جسدي ومعنوي ولفظي، الكلام ده ممكن يكون عند … مش عندنا، وناقص تحلفوا إنه حصل، لا وخيانة وجواز عرفي ولا في الأحلام"
وتابع: "بتجيبوا الهري دي منين؟ هو أي كلام علشان تكسبوا ريتش ولا مدفوعلكم علشان تروجوا لكلام مالوش أي أساس؟ عاوزين إيه؟ طيب ما كل مرة بيبان إنكم كذابين وشكلكم وحش، كان نفسي آخد المسار القانوني وأرفع قضية عليكم بتهمة التشهير ولكن أنتم أرخص من الورق اللي هيتكتب عليه"
وكانت أنباء قد تم تداولها عن انفصال الفنانة شيماء سيف عن زوجها بسبب تعرضها للتعنيف اللفظي والجسدي

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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