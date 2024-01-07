ابن شقيق أم كلثوم يرد على أزمة حقوق الملكية لكوكب الشرق

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عدلي سمير، ابن شقيق الفنانة الراحلة أم كلثوم، إن ورثة أم كلثوم هم أصحاب الملكية الفكرية لأغانيها ولا صحة لما يتم تناوله إعلاميا في الساعات الماضية.

ورد عدلي سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، على الأزمة المشتعلة بشأن تراث سيدة الغناء العربي، بين جمعية المؤلفين والملحنين من طرف وشركة صوت الفن من طرف آخر، مشددا على أن كوكب الشركة لم تقم بالتوقيع على أي شيء يخص أملاكها قبل وفاتها.

ونوه "عدلي" بأن كوكب الشرق لم تبع تركتها نهائيا، مشددا على أنها لم تقم بكتابة أي شيء لأحد.

كما أكد أن أم كلثوم بعد وفاتها تخص أهلها فقط، مبينا أنها لم تتنازل أو تقوم بالتوقيع على أوراق تخص أملاكها قبل وفاتها.