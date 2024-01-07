شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يغنى لـ ماهر العطار فى حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم مدحت صالح خلال حفله بدار الأوبرا المصرية أغنية بلغوه لماهر العطار، وأغنيته حمايا العزيز وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم النجم مدحت صالح خلال حفل "الأساتذة 3" الذى يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ميدلى أغانى محمد عبد الوهاب، منها: على بالى يا ناسينى وأنا والعذاب وهواك ويا ورد من يشتريك وقلبى بيقولى كلام، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

جدير بالذكر أن النجم مدحت صالح رفع خلال حفل الأساتذة السابق والمعروف باسم الأساتذة 2 بدار الأوبرا المصرية شعار "كامل العدد"، وقدم فيه عددًا من أغانى كوكب الشرق أُم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور، منها "أنت عمري" و"بعيد عنك" و"أمل حياتي" و"فكروني".



الموسيقار احمد عويضة



حفل مدحت صالح



مدحت صالح يتفاعل مع الجمهور



مدحت صالح يشدو أجمل الأغانى فى حفل الاساتذة 3



مدحت صالح يغنى للموسيقار محمد عبد الوهاب



مدحت صالح