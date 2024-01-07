استغنت عن شعرها الطويل.. ياسمين عبد العزيز تصدم الجمهور بقصة شعر جديدة| هل لاقت بها؟

كتب امير فتحي في الأحد 7 يناير 2024 11:18 مساءً - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وتألقت النجمة ياسمين عبد العزيز، مرتديه تي شيرت أبيض بسيط باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

نيولوك جديد لياسمين عبدالعزيز

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين عبد العزيز، على وضع لمسات بسيطة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع تغير قصة شعرها بطريقة مميزة وجذابة .

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز ترد على خبيرة أبراج توقعت انفصالها

من ناحية أخرى، علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على توقعات الخبيرة ليلى عبد اللطيف مؤخرًا قالت فيه بمناسبة السنة الجديدة 2024، ستشهد انفصال الثنائى ياسمين وأحمد العوضي.

وعلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على “إنستجرام” قائلة:”بلاش إنتي يا ليلى، يا ساتر يا رب”.

وتفاعل متابعى ياسمين عبد العزيز مع فيديو خبيرة الأبراج ودعوا لها هي وعوضى باستمرار حياتهما مستقرة بعيدًا عن أي أزمات.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضي

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي للمرة الثانية وسط الأصدقاء والعائلة.

وظهرت ياسمين مع العوضي وبعض أصدقائهما، وهم يحتفلون بميلاده وأمامهم قالب حلوى عليه صورتهما معاً.

وتفاعل الجمهور والنجوم بشكل واسع مع الصور والتعليق، ونالت إعجاب الآلاف من متابعي النجم المصري، وانهالت عليه التعليقات التي تمنت له العمر المديد ودوام السعادة.

وكان من أبرز الحضور، إسلام العوضي شقيق الفنان أحمد العوضي الذي نشر صورًا من خلال صفحته بإنستجرام، من أجواء العيد ميلاد والذي بدى أجوائه عائلية جدًا، مليئة بالسعادة والحب.

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