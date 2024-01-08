شاهد قُبلة من فتاة كويتية لمحمد رمضان تُثير ضجة.. والأخير يرد

أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا في الساعات القليلة الماضية بعد انتشار صورة له تظهره بجانب فتاة تلتقط معه صورة وتقبله. وتفاعل الجمهور مع الصورة وأعرب البعض عن استيائهم من تصرف الفتاة.

وكان رمضان قد رد على هذه الواقعة بنشر صورة مشابهة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X”. وعلق على الصورة قائلاً: “طلبت تتصور وما قدرت أمنعها، ولم أكن أعلم أنها كويتية. وعلاوة على ذلك، تم التقاط الصورة قبل 6 سنوات في كاليفورنيا”.

من خلال هذا التصريح، أوضح رمضان حقيقة الصورة وأنها ليست حدثًا حديثًا. وأكد أنه لم يكن يعلم جنسية الفتاة ولم يستطع منعها من التقاط الصورة. كما أشار إلى أن الصورة التي تمت مشاركتها هي منذ ست سنوات وتم التقاطها في كاليفورنيا.