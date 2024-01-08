"أسعار خيالية" لمقدمي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب آخرهم 500 ألف دولار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت مواقع الباباراتزي عن الراتب الذي يتقاضاه مقدمي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي وهو ما تساءل عنه العديد من متابعي الحفل الأشهر طوال سنوات وتم الكشف عن هذه الأرقام من خلال مصادر خاصة أو تصريحات من هؤلاء مقدمي الحفل أنفسهم.

ومن أبرزهم الستاند أب كوميدي جيرود كارمايكل الذي قدم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023 وقيل إنه تقاضي 500 ألف دولار وذلك خلال أقل من 5 ساعات على تقديم الحفل وفقراته.

كما كشفت الممثلة الأمريكية تينا فاي والممثلة إيمي بولر بعد تقديمهما لحفل الجولدن جلوب لـ 4 سنوات هم "2013, 2014, 2015 و2021" أنهما تقاضا مبلغ قدره 4 ملايين دولار وهو ما نفاه بعدها أحد المتحدثين الرسميين للجولدن جلوب واصفًا الأرقام بـ "المبالغة".

وكان من أبرز مقدمي الحفل هو الكوميديان البريطاني ريكي جيرفيس والذي كشف عن راتبه في تصريحات لموقع "The Hollywood Reporter" عام 2020 انه يتقاضي مبلغ لا بأس به ولم يكشف عن الرقم مؤكدًا أنه يملك ما يكفيه من المال وأنه لم يكن بحاجة للمال لتقديم الحفل.

وسيشهد الحفل الأشهر في العالم منافسة بين عدد من أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تم عرضها على مدار عام 2023 وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما وتغطية إعلامية عالمية.

وسيقدم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا الستاند أب كوميدي الأمريكي جوي كوي.