زوجة حلمي بكر لـ"حديث القاهرة": مصطفى كامل لم يتواصل معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أكدت سماح القرشي، زوجة الفنان حلمي بكر، أن الحالة الصحية لزوجها تحسنت بعض الشيء ثم تدهورت مرة أخرى وعادت للتحسن مرة أخرى، مشيرة إلى أنه في فترة نقاهة وفي رحلة خارج القاهرة ليعود للجمهور مرة أخرى.

وأشارت "القرشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الطبيب المعالج لزوجها طالبهم بعرض الفنان حلمي بكر على طبيب نفسي ولكن الطبيب المعالج أكد على أن يكون العلاج في المنزل من خلال التمارين وبدء تنفيذها وسيعود لحالته الطبيعية.

وتابعت: مصطفى كامل لم يتواصل مع زوجي الموسيقار حلمي بكر، "ومفيش تواصل واللي قاله مش حقيقي"، مؤكدة أن نقيب الموسيقيين تحدث بأقاويل غير صحيحة وتم الرد عليه