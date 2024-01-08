أحمد العوضي: مشاهد "الاسكندراني" لم تكن سهلة ورد فعل الجمهور مفرح

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بأول بطولة سينمائية مطلقة له من خلال فيلم الاسكندراني.

وقال العوضي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الأحد: "مفيش أفضل من أن أول بطولة ليا في السنيما فيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وبتوقيع خالد يوسف، مفيش نعمة أكبر من دي".

وأضاف الفنان أحمد العوضي: "كان نفسي أشارك في عمل مع المخرج خالد يوسف، وكنت هشارك في سره الباتع ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي".

وتابع العوضي، أن التحدي بالنسبة له كان تحقيق النجاح على مستوى السينما كما صنع في الدراما وهي معادلة صعبة، مضيفًا: "اجتهدت كثيرا حتى يكون الفيلم بحجم صناعه الكبار"، لافتًا إلى أن كافة مشاهد العمل لم تكن سهلة ورد فعل الجمهور شيء مفرح، أنا بجتهد وبسيب الباقي على ربنا.