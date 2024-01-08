مشهد حميم بين براد بيت وأنجلينا جولي تم حذفه في أحد أفلامهما..فما السبب!

ميرنا وليد - بيروت - في الكثير من الأحيان يقوم المخرجون أو المنتجون ببعض الحيل أو الإضافات على أفلامهم لزوادة نسبة المشاهدات أو توسيع نطاق الجمهور المتلقي لما يقدمونه.



وفي فيلم Mr. & Mrs. Smith الذي طرح عام 2005، ومن أجل الحصول على جمهور أوسع من فئة PG-13، قام المخرج بقطع مشهد حميمي بين النجمان العالميان براد بيت وأنجلينا جولي، وقد وصف هذا المشهد كأحد أقوى المشاهد الحميمية في السينما.

وفي وقت سابق، تحدثت الممثلة العالمية أنجلينا جولي عن الضغط النفسي الذي عاشته في فترة طلاقها من الممثل العالمي براد بيت، وكيف أثر الطلاق على صحتها.

وكشفت أنجلينا في مقابلة لها مع مجلة "WSJ"، أن الضغط النفسي الذي عانت منه في تلك الفترة، تسبب في إصابتها بحالة تسمى "شلل بيل"، وهي اضطراب عصبي يؤدي إلى شلل في العضلات على جانب واحد من الوجه، ويجعل الوجه مترهلاً وغير متوازن.

وقالت جولي: "جسدي يتفاعل بقوة مع التوتر"، وأضافت أنها كانت تشعر "بالرعب" من أداء دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس في فيلم قادم.

وتابعت أنجلينا: "إن نسبة السكر في الدم ترتفع وتنخفض. لقد أصبت فجأة بشلل بيل قبل ستة أشهر من طلاقي".

وأشارت إلى أنه تم تشخيص إصابتها بشلل بيل لأول مرة، عام 2017، وسط "عام صعب"، وذلك بعد انفصالها عن براد.

