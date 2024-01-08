هيفا وهبي متألقة كعادتها.. وهذه تفاصيل وسعر إطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي حفل إنتخاب ملك جمال لبنان الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، وتألقت بإطلالة رائعة كعادتها.

وشاركت هيفا وهبي الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وثقت من خلاله إطلالتها، وظهرت وهي ترتدي جامبسوت باللون البنفسجي ضيق من قماش لامع، وبقصة مميزة للغاية عند الصدر، ومرفق بأكمام طويلة مع كفين، وبوشاح طويل باللون الأسود من الريش

الجامبسوت من تصميم alexandre vauthier، وبحسب موقع البيع فيصل سعره إلى الـ 2079 يورو.

ومن الناحية الجمالية، تركت هيفا شعرها الرائع منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

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