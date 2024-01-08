ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري أحمد العوضي عن تفاصيل تعاونه مع المخرج المصري خالد يوسف في فيلمه الجديد "الإسكندراني".

وقال أحمد العوضي: "الإسكندراني فيلم كبير من إخراج الأستاذ خالد يوسف، تأليف الأستاذ أسامة أنور عكاشة، ومعايا نجوم زمايلي: زينة، وعصام السقا، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ودي حاجة تشرّفني وأنا اجتهدت على قد ما أقدر".

ولفت أحمد العوضي أنظار الجمهور عندما أقر أن تصوير مشاهد رومانسية أصعب بكثير من تصوير مشاهد أكشن بالنسبة له لأنه يحتاج إلى جهد أكبر ليوصل الإحساس الى الجمهور، وقال: "الحمد لله ربنا كرّمني وقدّرني وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي بتصريح خاص مفاجئ: "المشاهد الرومانسية أصعب من الأكشن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.