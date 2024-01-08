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ميرنا وليد - بيروت - عرض الممثل اللبناني نعيم حلاوي الزواج على "ليال"، على سبيل المزاح، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تم تهكير كل الشاشات في مطار بيروت.
فردت عليه الاعلامية اللبنانية ليال الإختيار بتعليق، وكتبت "قبلت"، لينشر حلاوي منشورا آخر ويكتب: "من بين كل شي في أسامي كان قلبي حاسسني بـ إختيار .. ليال".
من المعروف أن الممثل نعيم حلاوي ينشر على صفحته المحتوى الكوميدي الساخر والناقد، ويحظى بتفاعل كبير من المتابعين، كما أن الإختيار تمتلك أيضاً عدداً كبيراً من المحبين والمتابعين.
كانت هذه تفاصيل خبر ليال الإختيار تقبل عرض زواج من نعيم حلاوي .. وهذا ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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