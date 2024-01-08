شاهد كيف تعاملت جورجينا مع حلوى القطن أثناء تناولها

تعاملت زوجة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، مع حلوى القطن بشكل طريف أثناء تناولها.

وظهرت جورجينا في مقطع فيديو وهي تحاول تناول حلوى القطن، ولكنها وجدت صعوبة في إدخالها إلى فمها بسبب كبر حجمها. فقامت بضمها بيديها وتناولها.

كما أظهر المقطع ضحكات جورجينا وزوجها رونالدو لحظة عدم قدرتها على تناول حلوى القطن، وضمها بيديها.

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