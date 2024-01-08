بالفيديو: هيون تثير الجدل بسؤالها عن مشاعر سيدة فقدت والدتها

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هيا الغماس، المعروفة بـ هيون، جدلًا واسعًا بعد سؤالها عن مشاعر أم فقدت أمها.
وظهرت هيون في مقطع فيديو وهي تتحدث مع إحدى السيدات، وسألتها: “يمه، وش شعورك وأنت أمك ميتة؟”.
فأجابت السيدة قائلة: “الحمد لله، ماتت وأنا صغيرة”.
فردت هيون قائلة: “الحمد لله، أمي ماتت وأنا كبيرة، كانت على فراشها أشيلها وأحطها بس موجودة”.
وتعرضت هيون لانتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا سؤالها صعبًا على أي شخص فقد أحدًا عزيزًا عليه.
وعلق الكثيرون قائلين: “ما هي مناسبة هذا السؤال؟ أكيد المرأة ما بتفرح بموت أمها”.
وأضاف آخرون: “هذا السؤال يدل على قلة وعي هيون”.
وأيد البعض سؤال هيون، معتبرين أنه مجرد تساؤل عادي.
ولكنهم اتفقوا على أن رد السيدة كان مناسبًا، حيث قالت: “الحمد لله”.
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