هل تخلّى حبيبا تايلور سويفت وسيلينا غوميز عنهما في حفل “غولدن غلوب”؟ 

سارت تايلور سويفت على السجادة الحمراء بمفردها بفستان أخضر مذهل قبل دقائق من بدء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بدورته الـ ٨١ مثل صديقتها، سيلينا غوميز أيضًا التي وصلت الى الحفل بدون صديقها، وبدت جميلة للغاية.

ترافيس كيلسي، صديق سويفت، لم يلعب في نهائي موسم فريقه ضد لوس أنجلوس شارجرز في ملعب “صوفي”، ما دفع بالجمهور الى الاعتقاد أنه سيكون قادرًا على حضور الحفل، لكن لم ترصده الكاميرا ابدًا في أي مكان في الاحتفالية الضخمة.

في هذه الأثناء، لم يحضر بيني بلانكو، صديق غوميز ومنتج البوب الشهير، الحفل، والسبب ليس واضحًا.

وقد ارتدت جوميز، ٣١ عامًا، ثوبًا أحمر اللون وبدت في غاية السعادة على الرغم من حضورها السهرة بمفردها. والتقطت كوكبة من الصور مع المشاهير منهن: ميريل ستريب، جنيفر انيستون وتايلور سويفت التي تربطهما علاقة صداقة قوية جدًا وظهرا بصحبة بعضهما وهما تضحكان وتتحدثان وتلتقطان الصور.

وتكهن بعض جمهور سيلينا بأن بلانكو لا يريد أن يكون في دائرة الضوء. خاصة انه معروف جيدًا في صناعة الموسيقى، لكن شعبيته ارتفعت بشكل كبير بعد مواعدة غوميز.

نذكر أن تايلور سويفت لم توفَّق للمرة الخامسة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ٢٠٢٤ وذلك بعدما ترّشحت على جائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر عن فيلم The Eras Tour ، ليحصد فيلم باربي الجائزة.

كما رصدت الكاميرات سيلينا وتايلور اثناء محادثة درامية بينهما حول كايلي جينر وتيموثي شالاميت وما أثير من تكهنات حول رفض نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر السماح لممثل “ونكا” بالتقاط صور مع سيلينا حيث لعبت الاخيرة وتيموثي دور البطولة في فيلم Woody Allen A Rainy Day In New York في عام ٢٠١٨.