ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتصدر بجاكيت ارتداه ويتسبب بهذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - تصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بعد لقائه السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، الأحد في المخيم الشتوي بمحافظة العُلا.



وما جعل ولي العهد يتصدر هو الجاكيت الذي ارتداه، حيث يعتبر ولي العهد مثال أعلى في الموضة للشباب السعودي، ويتمثلون به.

الجاكيت يعود لشركة "فرانك ناماني"،وتبلغ قيمته 4833 يورو تقريبا (حوالي 5200 دولار أميركي).

ونفذ الجاكيت من الموقع الذي يعرضه، وإنها ليست المرة الاولى التي يحصل بها الأمر بل حصل مرات عديدة بسبب العديد من إطلالات الأمير.