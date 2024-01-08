فن ومشاهير

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتصدر بجاكيت ارتداه ويتسبب بهذا الأمر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الأمير صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بعد لقائه السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، الأحد في المخيم الشتوي بمحافظة العُلا.


وما جعل ولي العهد يتصدر هو الجاكيت الذي ارتداه، حيث يعتبر ولي العهد مثال أعلى في الموضة للشباب السعودي، ويتمثلون به.
الجاكيت يعود لشركة "فرانك ناماني"،وتبلغ قيمته 4833 يورو تقريبا (حوالي 5200 دولار أميركي).
ونفذ الجاكيت من الموقع الذي يعرضه، وإنها ليست المرة الاولى التي يحصل بها الأمر بل حصل مرات عديدة بسبب العديد من إطلالات الأمير.

09d25ddd26.jpg402c9b9d91.jpgf7d5ec6d9a.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتصدر بجاكيت ارتداه ويتسبب بهذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا