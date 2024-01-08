خالد يوسف يتحدث عن مشهد الإغتـ صاب في فيلم "الإسكندراني"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المخرج المصري خالد يوسف عن مشهد الإغتـ صاب في فيلم "الإسكندراني" الذي عرض مؤخراً، وعن المشهد الأخير.

وقال خالد يوسف: "حاولت أخفف مشهد محاولة الاغتصاب لأنه كان قاسي جدا خاصة أن البنت زي العصفورة وهي رمز الطيبة والتسامح في الفيلم، الحكاية قاسية مجرد تتحكي حاولت أخففه زي ما خففت النهاية. "النهاية كانت حاسمة لكن خليتها أخف عشان متكونش قاسية جدا خليتها فيها حاجة مش مفهومة، الأستاذ أسامة أنور عكاشة كان كاتب تقريبا نفس النهاية لكن بطريقة أخرى".

حديث خالد يوسف هذا جاء خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" من تقديم لميس الحديدي عبر قناة ON.

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