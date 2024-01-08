بالصورة - زينة تصاب في ذراعها بعد سقوطها وتهرب من الحضور في عرض فيلم "الإسكندراني"

ميرنا وليد - بيروت - أصيبت الممثلة المصرية زينة في ذراعها، وذلك بعد سقوطها، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل ومكان السقوط.



وشاركت زينة متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة لها وهي مصابة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "وقعت وقعة مزيكا.. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

كما نشرت زينة مقطع فيديو لها من العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني"، ظهرت فيه وهي تهرب من الحضور بعد وجود إقبال كبير على العرض.

وأرفقت زينة مقطع الفيديو بتعليق، قالت فيه: "الجري نص الجدعنة، الإسكندراني مكسر الحمد لله الواحد دايما وشه حلو على أي عمل اللهم دمها نعمة".

يذكر أن مسلسل "الإسكندراني"، طرح مؤخراً في جميع دور العرض، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، ومن بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: أحمد العوضي، حسين فهمي، زينة، رحاب الجمل، محمود حافظ، عصام السقا، محمد رضوان، تسنيم مطر، مايا فارس، صلاح عبد الله.

وتدور أحداث "الإسكندراني" في قلب محافظة الإسكندرية، إذ يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.