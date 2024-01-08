محمد هنيدي يتحدث عن "الشقة المسكونة" التي إستقر فيها فترة من حياته

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري محمد هنيدي عن إستقراره لفترة من الزمن ي منزل مسكون في منطقة الزمالك في مصر، في بداية مشواره الفني.



وقال محمد هنيدي: "كنا في فترة مسرحية "حزمني يا"، وأنا أخدت سلفة 600 جنيه من الفرقة، وكنا قاعدين وقولت عايز آخد شقة لوحدي، وحابب أقعد في الزمالك. فور وصولنا للشقة دخلنا في النوم فوراً بسبب الإرهاق اللي أصابنا من بروفة المسرحية. فجأة سمعنا حالة طبيخ كاملة كأن ست بيت في المطبخ، وكل الحاجات شغّالة وفيه طشة وأنا طبعاً جسمي شعر ببرودة شديدة وكنا ميتين حتى مش عارفين نبص لبعض، حتى استطعنا التحرك بسرعة خارج الشقة، وعند خروجنا من الشقة سقطت على الأرض واتكسر العود. قابلنا بواب العمارة اللي نظر إلينا والابتسامة تملأ وجهه وقال لنا هو أنتم مكنتوش تعرفوا؟ أنا افتكرتكم عارفين إن الشقة مسكونة... قلت له أنت جاي تقول لينا ده دلوقت وبعد ما أخدت العشرة جنيه!".

وحديث محمد هنيدي هذا جاء خلال لقائه في برنامج "سولد أوت" الذي يقدّمه الإعلامي محمود سعد عبر فضائية "cbc".