محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم الرسوم المتحركة "The Boy and the Heron" بجائزة "أفضل فيلم رسوم متحركة في العام" وذلك بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام.

وشهد حفل توزيع جولدن جلوب هذا العام حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في هوليوود وسط منافسة شرسة بين أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تم تقديمها خلال عام 2023.

يقدم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام الستاند أب كوميدي الأمريكي جوي كوي.