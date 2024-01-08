تقلا شمعون: تعرضت للتحرش والاستغلال الجسدي وعمري 12 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

قالت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، في لقاء مع برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد، إنها تعرضت للاستغلال الجسدي وهي طفلة صغيرة.

وأضافت شمعون: "مافيه بنت إلا مابتتعرض للتحرش، وأنا صديته بقوة وشراسة، أنا متربية ببيت كاهن وأخاف من الخطية وأخاف الوقوع بالخطأ".

واستكملت خلال لقائها مع الإعلامي علي ياسين: "أنا عندي احترام كبير لنفسي ولجسدي، وهالموضوع يعتبر خطأ كبير".

كما كشفت الفنانة تقلا شمعون أن الأمر حدث لها وهي في الثانية عشرة من عمرها.

الفنانة تقلا شمعون قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمال عديدة منها: "عروس بيروت، الزيارة، الجامعة، ثورة الفلاحين، البريئة، جوليا، ناجي العلي".