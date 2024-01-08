شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: راض بما وصلت إليه وأى محنة مرت عليا ممتن لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان لطفى لبيب في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه راض بكل شيء وصل له وراض بكل الأيام التى مر بها في العام الماضى مضيفًا السنوات هى أيام ربنا سبحانه وتعالي.

وعن أكثر حدث أثر فيه خلال الفترة الأخيرة قال: مهما حدث فيه معى أقول دائمًا وأبدًا الحمد لله.

وعن أمنياته في عام 2024 قال: أتمنى الصحة وراحة البال والتوفيق لنفسى ولكل الأشخاص وأحبائى وأسرتي، وأن الله يحفظ بلدى الحبيبة مصر وتكون سنة سعيدة ويعم الخير والبركة على الجميع.

وعن رسالته قال: كل عام والشعب المصرى الأصيل بألف خير، وأحباؤنا متجمعون حولنا ونعيش في سعادة وراحة بال دائما وأبدا.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير لطفى لبيب شارك مؤخرا فى فيلم "مرعى البريمو"، الذى عرض مؤخرا فى السينمات، حيث يجسد خلال الأحداث دور جد النجم محمد هنيدى وهو دور محورى تبنى عليه عدد كبير من المشاهد.