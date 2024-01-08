شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات كيليان مورفى بعد فوزه بأفضل ممثل في جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الممثل العالمى كيليان مورفى، على جائزة أفضل ممثل في فئة الدراما عن تقديمه شخصية جاي روبرت أوبنهايمرفى فيلم السيرة الذاتية Oppenheimer، في حفل توزيع جوائز الـ جولدن جلوب الـ 81 الذى أقيم منذ ساعات، وبعد فوزه صرح مورفى قائلاً: "منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها إلى لوكيشن كريستوفر نولانن، علمت أنه مختلف، تمكنت من تحديد ذلك من خلال مستوى النشاط، والتركيز والتفاني والافتقار التام لاختيار إعداد للممثلين".

وتابع ورفى قائلاً: "كنت في أيدي مخرج صاحب رؤية ولهذا أريد أن أشكر كريس وإيما على ثقتهم بي لمدة 20 عامًا، وأحد أجمل الأشياء وأكثرها متعة في كوني ممثلاً هو أنك لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردك، ونحن لدينا طاقم عمل رائع في هذا الفيلم وهم جميعًا هنا اليوم، إيميلي بلانت، روبرت داونى جونيور، مات دايمون، جاري أولدمان، أشكركم لاهتمامكم بي وإبقائي تحت السيطرة خلال هذا الفيلم".

وأنهى مورفى حديثه قائلا:" شكرًا لجميع الأشخاص من شركة Universal على دعمهم للفيلم منذ البداية وأشكر زملائي الذين تم ترشيحهم سواء كنت أيرلنديًا أم لا، فأنتم جميعًا أساطير، ولديكم عمل مذهل، أحييكم، شكرًا لجميع أعضاء فريقي، ولعائلتي، أنا الرجل الأكثر حظًا، فأنا أحبكم، شكراً جزيلاً".



كيليان مورفى

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

وقام ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك، جاك كويد، روبرت داونى جونيور، وغيرهم من النجوم.