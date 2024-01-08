الإسكندرانى يتخطى الـ6 ملايين ونصف خلال 4 أيام ويحقق 2 مليون وربع أمس

القاهرة - سامية سيد - تخطى فيلم الإسكندراني الـ6 ملايين ونصف إيرادات خلال 4 أيام، فيما حقق 2 مليون وربع في إيرادات شباك التذاكر أمس.

فيلم "الإسكندرانى" هو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.