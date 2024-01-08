شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سنوك تحصد جائزتى جولدن جلوب بسبب Succession على مدار تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الممثلة العالمية سارة سنوك على جائزتى جولدن جلوب عن دورها في مسلسل واحد فقط، وهو Succession، الذى لعبت فيه شخصية شيف روى، منذ بداية العمل في 2018، وظهرت في 39 حلقة.

وحصلت سنوك على جائزتى جولدن جلوب وهما:

أفضل ممثلة مساعدة 2022

أفضل أداء في مسلسل درامي 2024



سارة سنوك

مسلسل Succession من بطولة كل من: بريان كوكس، جيريمي سترونج، هيام عباس، سارة سنوك، كيران كولكين، آلان روك، نيكولاس براون، ماثيو ماكفادين، بيتر فريدمان، روب يانج، جي سميث كاميرون، داجمارا دومينكزيك، وأريان مؤيد.

يدور مسلسل Succession حول عائلة روي التي تشتهر بالسيطرة على أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم، ومع ذلك، يتغير عالمهم عندما يقرر والدهم التنحى عن الشركة.