الخميس.. شريف منير ضيف "أسرار النجوم" على "نجوم إف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يحل الفنان شريف منير، الخميس المقبل، ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف إم" وقناة "نجوم TV"، مع المذيعة إنجي علي، في الساعة الثامنة مساء، ليكون أول ضيف في البرنامج مع بداية العام الجديد.

ويتحدث شريف منير عن أحدث أفلامه "ليه تعيشها لوحدك" الذي تم طرحه فى السينمات منذ أيام قليلة وحقق ردود أفعال جيدة.

وطرحت الشركة المنتجة الفيلم يوم 3 يناير الجاري في مصر ومن المقرر طرحها بدول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز للمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل.