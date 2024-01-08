في 4 أيام.. إيرادات "الإسكندراني" تتجاوز 6 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الخميس ٤ يناير فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم منتصف العام الدراسي.

وحقق الفيلم في يومه الرابع 2 مليون و224 ألفا و460 جنيها، أما في ثالث أيامه بالسينمات بلغ إيراده اليومي مليونا و241 ألفا و474 جنيها، كما حقق بيومه الثاني مليونا و693 ألفا و59 جنيها، وكان إيراده أول أيامه مليونا و302 ألف و503 جنيهات.

ووصل إجمالي ما حققه الفيلم في أربعة أيام 6 ملايين و461 ألفا و496 جنيها.

فيلم الإسكندراني كتبه الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

وأقيم العرض الخاص لفيلم الإسكندراني مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير في سينما مول مصر، بحضور أبطاله وعدد كبير من مشاهير الفن.