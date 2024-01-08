إيرادات الأحد.. "أبو نسب" يتفوق على "الإسكندراني" و"الحريفة" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأحد 7 يناير منافسة بين 8 أفلام، هي: "أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، كارت شحن، شماريخ، أنا وابن خالتي، ليه تعيشها لوحدك"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 7 ملايين و172 ألفا و51 جنيها، وزعت على النحو التالي:

أبو نسب

احتل المركز الأول فيلم أبو نسب، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 2 مليون و504 آلاف و641 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

الإسكندراني

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم الإسكندراني، محققا 2 مليون و224 ألفا و460 جنيها.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

الحريفة

ونجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الثالث، إذ حقق إيرادا بلغ مليونا و12 ألفا و211 جنيها.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد.

شماريخ

وذهب المركز الرابع لفيلم شماريخ، وحقق 603 آلاف و508 جنيهات.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

عصابة عظيمة

وجاء في المركز الخامس فيلم عصابة عظيمة، وحقق 468 ألفا و955 جنيها.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فراح الزاهد.

أنا وابن خالتي

جاء في المركز السادس فيلم "أنا وابن خالتي" محققا 226 ألفا و472 جنيها

"أنا وابن خالتي" إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، إخراج أحمد صالح.

ليه تعيشها لوحدك

يأتي فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المركز السابع، بعد تحقيقه 108 آلاف و539 جنيها.

"ليه تعيشها لوحدك" تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، خالد عليش.

كارت شحن

واحتل فيلم كارت شحن المركز الثامن محققا 23 ألفا و265 جنيها.

الفيلم بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال، تأليف محمود صابر، إخراج شادي علي.