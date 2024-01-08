خالد يوسف عن مشهد الاغتصاب في "الإسكندراني": "حاولت أخففه زي ما غيرت نهاية الفيلم"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل المخرج خالد يوسف وصناع فيلم "الإسكندراني" ضيوفًا ببرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويعرض على قناة "ON".

وتحدث "خالد" عن الصعوبات التي واجهها أثناء تصوير الفيلم، وعن تعاونه لأول مرة مع الفنان أحمد العوضي، إلى جانب رؤيته لفيلم "الإسكندراني" نظرًا كونها قصة للأديب الراحل أسامة أنور عكاشة وأن حلم من أحلامه تحقق بإخراج فيلم كتابة الكاتب الكبير.

وعن مشهد الاغتصاب في فيلم "الإسكندراني" قال: "الرقابة المؤسسية مش هصطدم بيها لأني أكيد هعمل الحدود اللي تعديها ودي اخر همي يعني، لكن رقابة الناس أكيد لازم تبقى في دماغي، لكن أنا هنا كنت تحت ضغط والضغط كان عبارة عن المشهد بتاع النهاية قاسي جدًا والمشهد بتاع الاغتصاب كان قاسي جدًا بالذات البنت عاملة زي العصفورة وهي رمز الطيبة في الفيلم والتسامح وواخدة الحتة الحلوه من أبوها".

واستكمل: "حاولت أخفف مشهد الاغتصاب زي ما خففت النهاية لأن القضية لو عملتها واضحة كانت هتبقى قاسية جدًا، عملت فيها حاجة مش مفهومة أوي، وأستاذ أسامة أنور عكاشة تقريبًا كاتب نفس النهاية لكن بطريقة أخرى".

ويحقق فيلم "الإسكندراني" نجاحًا ملحوظًا بشباك التذاكر المصري، تدور أحداث الفيلم في محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني" بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، ليقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات لتطارده مجددًا، الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.



