باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يرقصان.. والأخيرة تعلق: "الخديوي ميعملش الحركات دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو من تطبيق "تيك توك" على حسابها الرسمي "انستجرام"، وظهرت خلاله مع زوجها الفنان أحمد العوضي وهما يرقصان بعدما قام أحد المتابعين بتركيب وجهيهما على شخصين بواسطة الذكاء الاصطناعي ولاقى رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلقت "ياسمين" على الفيديو قائلة: "الخديوي ميعملش الحركات دي أنا الدادة دودي أعملها عادي"، ولاقى الفيديو والتعليق إعجاب متابعيها منهم زوجها أحمد العوضي ورد قائلا: "طب ده كلام"، وجاءت التعليقات الأخرى: "أنا قلت لهم كدا الحركات دي متطلعش غير من الإسكندراني، العوضي لو شاف اللي عمل الفيديو هيعمل منه بطاطس محمرة، أحلام العصاري، لايق عليكي كل حاجة والله قمر وبحبك جدًا".

وكشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مؤخرًا انفصالها فنيًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي وعن عدم مشاركتها له بأي أعمال تليفزيونية خلال الفترة المقبلة، وعن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد من المقرر أن يتم الكشف عن المزيد من تفاصيله وميعاد طرحه تجاريًا خلال الفترة المُقبلة، كما أعلن الفنان أحمد العوضي تعاقده على مسلسل "حق عرب" والمقرر مشاركته بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي يعرض له حاليًا فيلم "الإسكندراني" في أول تعاون مع المخرج خالد يوسف وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان حسين فهمي، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد رضوان، الفنانة زينة، تأليف أسامة أنور عكاشة ويحقق نجاحًا ملحوظا بشباك التذاكر المصري.