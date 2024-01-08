شكرا لقرائتكم خبر عن Oppenheimer يهيمن على جوائز الـ جولدن جلوب بـ5 جوائز.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هيمن فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان Oppenheimer، على جوائز الـ جولدن جلوب، حيث تمكن العمل من الفوز بـ 5 جوائز من أصل 8 ترشيحات في الحفل الذى أقيم منذ ساعات.



أبطال فيلم Oppenheimer

وهذه الجوائز التي حصل عليها فيلم Oppenheimer:

- أفضل فيلم درامي.

- أفضل مخرج في فيلم درامى – كريستوفر نولان.



المخرج كريستوفر نولان - Oppenheimer

- أفضل ممثل رئيسي في فيلم درامى – كيليان مورفى.



كيليان مورفى



روبرت داونى جونيور وكيليان مورفى

- أفضل ممثل مساعد في فيلم درامي – روبرت داونى جونيور- أفضل موسيقى أصلية

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.