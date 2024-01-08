شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: نجاحاتي الأخيرة بفضل ربنا وتعبى ومجهودى وحب جمهورى والان مع تفاصيل الخبر
وتابع أحمد سعد: "أبحث دائمًا عن أشكال موسيقية متطورة، وأجتهد فى البحث عن الجديد الذى يتوافق ذوق الجمهور وهويتنا، وأعتبر هذا من أهم مقومات النجاح، كما أننى حريص على تقديم أغان تترك بصمة وعلامة عند الناس، وأتمنى أن أكمل بهذا الشكل، ولا بد أن تكون هناك عناصر متكاملة من كلمات ولحن وتوزيع وهندسة صوت وميكساج.
واجتمع مؤخرًا الثنائى النجمان أحمد سعد وبهاء سلطان، فى أغنية جديدة بعنوان "كله فالصو"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والذى يعرض حاليا فى السينمات، أغنية "كله فالصو" من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي.
وطرح النجمان أحمد سعد وعبد الباسط أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية موسيقى وميكس: حسن الشافعي، ماستر: مايك بوزي
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