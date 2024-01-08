شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: نجاحاتي الأخيرة بفضل ربنا وتعبى ومجهودى وحب جمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم أحمد سعد عن نجاحاته مؤخرًا فى الكثير من الأعمال الغنائية، حيث قال في تصريحات لـ"الخليج 365": "الحمد لله كله بتعبى ومجهودى وحب جمهورى الذى يقف معى في كل مكان، وسبب في تواجدى على الساحة الغنائية حتى الآن، وأحرص على تقديم أغانى تلمس قلبى وعقلى وتكون شبهى حتى أنقل إلى المستمع إحساسى بها".

وتابع أحمد سعد: "أبحث دائمًا عن أشكال موسيقية متطورة، وأجتهد فى البحث عن الجديد الذى يتوافق ذوق الجمهور وهويتنا، وأعتبر هذا من أهم مقومات النجاح، كما أننى حريص على تقديم أغان تترك بصمة وعلامة عند الناس، وأتمنى أن أكمل بهذا الشكل، ولا بد أن تكون هناك عناصر متكاملة من كلمات ولحن وتوزيع وهندسة صوت وميكساج.