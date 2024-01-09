صلاح عبدالله عن مي فاروق ومحمد العمروسي: "ربنا يسعدهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله على تهنئة الفنانة مي فاروق التي احتفلت بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشر "صلاح عبدالله" صورا من حفل الخطوبة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "الاتنين بحبهم قوووووووي، مي فاروق ومحمد العمروسي وبدعي لهم وياريت تدعو لهم معايا، ربنا يوفقهم ويسعدهم ويتمم لهم بالخير كله".

وحرص الفنان صلاح عبدالله على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر الماضي، وأدلى بصوته وسط فريق مسلسل "العتاولة" في الإسكندرية ونشر صور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: " العتاولة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أثناء تصوير المسلسل بالإسكندرية، تحيا مصر وتحيا تحيا فى كل ناحية وكل وقت وكل حال".

يذكر أن صلاح عبدالله يشارك ببطولة فيلم "الإسكندراني" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية منهم أحمد العوضي، حسين فهمي، محمد رضوان، زينة، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف والمقرر عرضه مطلع شهر يناير المقبل.